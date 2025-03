Si conclude con una vittoria per 52-44 a favore del Santa Marinella il girone di ritorno della prima fase del campionato di serie C femminile. La Polisportiva EBR si presenta al PalaCarducci con una squadra ridotta all'osso, con solo sei ragazze in panchina, ma molta voglia di provare a vincere sul campo della prima in classifica. L'inizio della partita è appannato per le ragazze di coach Precetti, che faticano a fare canestro e concludono il primo quarto con soli 7 punti realizzati. Le tirreniche migliorano il loro gioco, ma EBR è ancora in vantaggio di 2 punti alla fine del secondo quarto, in una partita frenetica, dove si corre su e giù per il campo e il gioco non si ferma molto, le squadre sono allungate e le azioni rapide. Si torna in campo dall'intervallo lungo con le santarinellesi che non riescono ancora a riprendere un po' di spazio, alternando possessi ben giocati a qualche concessione difensiva per le avversarie che non lasciano spazio alle padrone di casa. L'equilibrio si rompe nell'ultimo quarto con una serie di realizzazioni offensive della M. Pennesi e della Caccamo e un supporto solido della difesa di tutta la squadra. La ritrovata via del canestro dona un po’ di respiro alle ragazze del Santa Marinella che concludono con un +8 finale e una vittoria. Una partita frizzante impegnativa, anche se non bellissima, che non annoia il pubblico numeroso presente in palestra, anche nel turno infrasettimanale. Si festeggia insieme ai tifosi il primo posto in classifica in questo girone, un traguardo che rappresenta un bel punto di partenza per le ragazze e per il Coach, che stanno dimostrando impegno e costanza, sia nei momenti più semplici, sia in quelli più complessi. Prima dell'inizio delle nuove sfide della seconda fase e di sapere quali saranno i prossimi appuntamenti in campo, ci sarà un turno di stop, qualche giorno per mantenere caldi i motori e prepararsi al meglio per affrontare con entusiasmo quello che verrà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA