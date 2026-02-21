Turno interno per i rossoblu che stamani allo Stadio Ivano Fronti (ore 11) ospetera l'Atletico Capraica penultima in classifica. Una gara che i titrenici devono vincere a tutti I costi per coltivare il sogno di poter trovare un posto nei playoff.

«Per noi deve essere la gara del riscatto - dice mister Fracassa - perché la trasferta di Pianoscarano ha fatto male al gruppo, alla squadra, alla società e alla nostra classifica. È stata veramente una sconfitta che non meritavamo. La squadra ha dato veramente tanto. Sono stati degli errori banali anche a livello arbitrale però sono contento della prestazione che abbiamo fatto a Capranica contro una diretta concorrente per il terzo posto. Quindi mi aspetto un pronto riscatto visto che abbiamo lavorato veramente forte durante la settimana per preparare al meglio la sfida contro il Capranica. Una squadra che comunque 'sta attraversando un buon momento. Ha fatto sette punti nelle ultime tre gare anche se resta invischiata nella zona playout e dunque ha bisogno di punti. Troveremo una squadra che difenderà con un blocco basso. Cercheranno di portare via qualche punto però noi non possiamo permettere distrazioni se vogliamo lottare per un posto playoff. Adesso chi sbaglia è praticamente fuori. Quindi ogni partita ha un valore importantissimo i punti pesano tanto, ci stiamo avviando verso le ultime dieci giornate quindi saranno veramente tutte gare equilibrate. E quindi questa occasione di giocare in casa non la possiamo sbagliare. Non ci sara Sarà capitan Gallitano che è stato squalificato ma recuperiamo Caforio. Ha avuto un piccolo problema alla caviglia ma con il Capranica sarà della gara così come Luchetti. Per il resto siamo pronti e vogliamo fare punti assolutamente».

