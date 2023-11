Dopo aver riposato nel turno di mercoledì scorso, il Santa Marinella torna in campo stamane, per affrontare alle 11 al “Paglialunga” il Fregene Maccarese. La formazione di casa, già affrontata e eliminata in Coppa Italia dai ragazzi di mister Cafarelli, sta disputando un ottimo campionato e quando siamo giunti alla ottava giornata di andata, è quinta in classifica con 14 punti, praticamente appaiata ai rossoblù, che però hanno una partita in meno. Dunque, una sorta di spareggio quello di oggi, che potrebbe significare, in caso di vittoria dell’una o dell’altra, il secondo posto in graduatoria. «Sinceramente, affronteremo questa partita fisicamente bene - spiega Cafarelli - perché la sosta ci ha permesso di recuperare risorse importanti e di esserci allenarci, rispetto alle gare della domenica, con tranquillità senza perdere il ritmo gara. Infatti, aver riposato di mercoledì, ci ha consentito di non dover star fermi due settimane tra una partita e l’altra. Dopo l’ottima prova fornita domenica scorsa con il Ronciglione, mi aspetto dai ragazzi una grande prestazione. Stanno rispettando la mia idea di gioco e sanno sempre quando inserirsi in zona offensiva. Sappiamo che questo è un girone equilibrato, e sarà così fino alla fine con tante squadre dello stesso livello. Ci sono compagini poco quotate ma ben organizzate tipo Palocco e Palidoro, come anche lo stesso Ronciglione che forse noi abbiamo fatto apparire meno forte di quanto non fosse realmente. Il Fregene è una buona squadra, versatile, con giocatori interessanti, anche giovani e stanno facendo un campionato importante. Nel confronto di Coppa Italia facemmo fatica a eliminarli, mentre contro il Ronciglione ho visto la mia squadra, il tipo di calcio che intendo io sia come aggressività che come volume di copertura del campo, costruzione e sviluppo. È stata una soddisfazione e spero sia l’inizio di un ciclo, sapendo che ci vogliono tempo, fiducia e risultati ma i ragazzi stanno capendo. Finora in casa siamo stati quasi perfetti, in trasferta invece va rivisto qualcosa perché i risultati fatti non mi sono piaciuti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA