Finisce tra polemiche e contestazioni, il derby tra il Santa Marinella e il Cerveteri, terminato sul risultato di zero a zero.

Il Santa Marinella protesta per due episodi accaduti al 15’ e al 28’ della ripresa, dove il primo assistente dell’arbitro, Giacomi di Viterbo, prende autonomamente due decisioni che sfavoriscono la squadra di casa e consentono agli ospiti di uscire indenni dal “Fronti.

Nel primo episodio, su un tiro dal limite di Tabarini, la palla colpisce la parte inferiore della traversa, scende oltre la linea di porta, poi dopo aver toccato di nuovo la traversa finisce fuori.

Il collaboratore del direttore di gara che avrebbe dovuto assegnare il gol, fa finta di nulla. Al 28’ invece, Cerroni viene atterrato in area, l’arbitro concede il rigore, ma sempre lo stesso guardalinee alza la bandierina e fa annullare il rigore perché ravvede un fuorigioco (non di Cerroni). Al di là delle polemiche e delle recriminazioni di tutti i giocatori locali, c’è da dire che il Cerveteri ha fatto la sua onesta partita, anche se, come il Santa Marinella, di tiri in porta ne conta pochi.

Le uniche due occasioni vere, capitano a Tabarini per il Santa Marinella al 42’ del primo tempo che in area scaglia un fendente respinto da Ciaccia e a Ardel del Cerveteri al 20’ della ripresa bloccato da Coronas.

Se voleva vincere, il Santa Marinella avrebbe dovuto osare di più nel primo tempo, mentre al Cerveteri il pareggio sta bene considerato i tre punti di vantaggio che aveva sui tirrenici.

QUI SANTA MARINELLA

«È stato un derby molto acceso anche a livello agonistico – dice a caldo mister Fracassa – ho registrato un primo tempo bloccato, con le squadre che sono state molto attente nel mantenere l'equilibrio, mentre nel secondo tempo la partita si è aperta. Abbiamo fatto noi la gara, abbiamo concesso un tiro in porta al città di Cerveteri, dove Coronas si è fatto trovare pronto e poi abbiamo avuto una certa supremazia anche nelle occasioni. Peccato su quel tiro di Tabarini che ha colpito due volte la traversa e dove tutti i miei ragazzi hanno gridato al gol mentre il segnalinee ha preferito non segnalare. Siamo stati poi penalizzati anche da un errore sempre dello stesso segnalinee, perché ci viene concesso un calcio di rigore e poi in un secondo momento annullato. Siamo veramente rammaricati perché questa era un'occasione per agganciare le inseguitrici delle prime della classe. E’ stato un turno particolare perché giocare in mezzo alla settimana, non è mai semplice trovare il massimo delle energie. Ora ci riposiamo e ci prepariamo al meglio per la trasferta di domenica contro l'Atletica Cimina, che in questo momento è prima in classifica. Quindi servono forze fresche, energie per andare a fare comunque un'altra partita importante, che sarebbe la terza in sette giorni».

QUI CERVETERI

«Il pareggio è giusto, sapevo che non sarebbe stata una gara facile, ci prendiamo un punto che ci lascia dove eravamo. Diciamo che loro hanno avuto qualche occasioni da rete più di noi, siamo stati bravi a neutralizzarli - ha detto il tecnico Ferretti al termine della gara». I tifosi sotto la pioggia hanno sostenuto la squadra per novanta minuti, applauditi da Patrascu e compagni.

«I nostri tifosi erano tanti anche di mercoledì. La gara è stata vivace, abbiamo combattuto, senza mollare un centimetro. È un pareggio importante per la nostra classifica, domenica prossima sarebbe un bel Natale se battiamo il Duepigreco - ha affermato il centrocampista Teo Patrascu».

