Gara interna per il Santa Marinella che domani mattina alle ore 11 allo stadio Ivano Fronti se la vedrà contro l’Urbetevere per la 12^ giornata del campionato di Promozione. I romani sono ultimi in classifica con 7 punti, quindi per i tirrenici l’unico obiettivo da raggiungere in questa partita è la vittoria. Prima della gara, la società consegnerà al centrocampista Francesco Cuomo, una targa personalizzata per aver raggiunto le 100 presenze in campionato con la maglia del Santa Marinella. «È una partita che non possiamo permetterci di sbagliare - dice mister Fracassa - questa è l’obiettivo che ci siamo dati durante la settimana. Ci siamo allenati veramente bene, anche in virtù della buona prestazione che abbiamo fatto contro l'Olimpus perché domenica a Roma la squadra ha fatto una prestazione importante. Abbiamo preso coraggio e io sono convinto che anche il rientro di Tabarini ha motivato tutto l'ambiente. Anche con l’Urbetevere, Tabarini, partirà dal primo minuto insieme a Cerroni e quindi sarà un tandem d'attacco molto ben assortito. Non possiamo permetterci di fare gli errori commessi con il Tarquinia e con tutto il rispetto per l'Urbetevere dobbiamo dimostrare di avere carattere perché, fino alla sosta di Natale ci sono quattro partite importanti. Domenica prossima se la vedremo con il Grifone, poi ci sarà l'infrasettimanale il diciassette dicembre con il Cerveteri ed infine il ventuno andremo ad affrontare l'Atletico Cimina. Quindi in queste quattro partite prima della sosta, dobbiamo fare il massimo dei punti per rimanere aggrappati alla zona di alta classifica. Questo è l'obiettivo e i ragazzi lo sanno bene e anche la società perché il Santa Marinella è abituata a fare campionati di alto livello. Abbiamo fatto troppi passi falsi e non possiamo permetterci ulteriori scivoloni. La partita va presa sempre col massimo rispetto, ma dobbiamo cambiare mentalità soprattutto in casa, davanti al nostro pubblico. Mancherà ancora Gallitano che è infortunato e Notari che è squalificato. In porta andrà Coronas e molto probabilmente ci sarà il rientro di Astorelli dal primo minuto, per un per un Santa Marinella molto offensivo».

