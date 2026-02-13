Seconda giornata di ritorno per la Comal Civitavecchia Volley nel campionato di serie C. Dopo il successo ottenuto contro Colli Albani, senza particolare agitazione per quanto riguarda lo staff tecnico di Alessio Pignatelli, ora arriva la prima trasferta, che sposterà la comitiva rossonera all’entrata di Roma, perché alle 18.15 si va in scena sul campo di Green Volley. Una sfida che, come diciamo sempre, è da vincere per le civitavecchiesi, che non vogliono star troppo lontane dalle posizioni che contano. La prima sensazione ci potrebbe indicare che l’obiettivo potrebbe essere quello di calcare il primo posto della classifica, ma, ad essere sinceri, dopo quanto visto lo scorso anno non possiamo parlare di una questione necessaria per Guidozzi e compagne, che devono comunque ottenere il piazzamento playoff, visto che il gruppo ha tutte le qualità per arrivarci, ma soprattutto giungere alla forma migliore, sia fisica che mentale, quando ci saranno partite dal non ritorno.

Saranno assenti Scisciani, Galletta e Meccariello assenti per concomitanza con un’altra gara, ma le rossonere avranno un graditissimo ritorno, quello di Maria Eugenia Grassi, che ormai da un po’ si allena regolarmente. Inoltre la Cv Volley attingerà al settore giovanile con Rachele Caponero, Aurora Di Cicco, Noemi Pasquino e Noa Moscatelli.

«Ci aspetta una partita che non dobbiamo assolutamente sottovalutare – afferma Sofia Mignanti - guardando la classifica, il divario tra noi e la Green Volley è ampio, ma nella pallavolo la concentrazione è tutto, non dobbiamo distrarci ma dimostrare ciò che sappiamo fare, al massimo. L'obiettivo è scendere in campo con la stessa determinazione di sempre, imponendo il nostro ritmo fin dal primo pallone. Stiamo facendo allenamenti intensi per migliorare sempre di più e puntare ad arrivare sempre più in alto».

Ma la settimana è stata contraddistinta anche dai sorrisi della squadra U18, che si è laureata vice campionessa territoriale, con grande soddisfazione per la società della presidentessa Viviana Marozza.

«La nostra vera forza è stata l’unione - spiega Mignanti, una delle protagoniste del successo – nonostante il gruppo Under 18 sia composto da ragazze di età e categorie diverse, siamo riuscite a trovare una sintonia incredibile. Arrivare alle Final Four e giocarci il titolo punto a punto fino al tie-break della finale è stata la dimostrazione di quanto ci siamo impegnate. Non era scontato amalgamarci così bene, ma la voglia di vincere ha superato ogni differenza, rendendoci una squadra vera nei momenti che contavano di più».

