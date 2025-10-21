Il vivaio rosa della San Giorgio Pallavolo è in piena espansione: un percorso di sviluppo sportivo e personale che coinvolge decine di giovani atlete, dagli esordi fino ai campionati regionali. Una palestra piena di voci, sorrisi, schiacciate e tanta voglia di migliorare. È questa l’immagine più viva del settore giovanile femminile della San Giorgio, una realtà che, anno dopo anno, continua a crescere e a consolidarsi come punto di riferimento per il territorio. Le ragazze rappresentano ormai una colonna portante della società pallavolistica, con gli ultimi anni fondamentali in quel salto di qualità tanto atteso. Numeri in aumento, nuovi gruppi, un’organizzazione solida e un entusiasmo contagioso che si respira in ogni allenamento e partita. Dalle giovanissime dell’Under 12, che iniziano a scoprire questo mondo dopo l’esperienza del Minivolley, fino alle Under 13 e Under 14, dove si costruisce lo spirito di squadra e si affinano le prime vere competenze tecniche. Il percorso prosegue poi con due Under 16, una delle quali è impegnata anche nel campionato di Serie D, a testimonianza del livello raggiunto da alcune delle atlete più promettenti. Un cammino di crescita a tutto tondo, che non riguarda solo la tecnica, ma anche la formazione. Merito della passione e della competenza dello staff tecnico, del lavoro costante della dirigenza e dell’impegno delle famiglie, sempre pronte a sostenere le giovani atlete.

