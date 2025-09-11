Prosegue per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra San Giorgio Pallavolo, storica società sportiva di Maccarese (Fiumicino), e Singita Miracle Beach. Quest'ultimo, ormai punto di riferimento per un turismo balneare sostenibile e di qualità. L'accordo sancisce non solo un sostegno concreto alla realtà sportiva locale, ma anche una comunione di intenti tra due realtà che fanno dell’attenzione al benessere. E non solo, dall’intrattenimento sano alla tutela dell’ambiente i propri valori fondanti. Singita Miracle Beach, già noto a livello nazionale per il suo concept innovativo di beach experience - elegante, rilassante e rispettoso della natura - conferma così la propria vicinanza al mondo dello sport. Sostenendo, dunque, una realtà che da anni promuove la pallavolo come strumento educativo e sociale per i ragazzi del territorio. Una collaborazione che unisce sport, ambiente e comunità, e che promette di continuare a generare valore anche nelle stagioni future.

©RIPRODUZIONE RISERVATA