Missione compiuta per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso oggi pomeriggio ha espugnato meritatamente per 1-0 il campo “Le Muracciole” di Fiumicino/Aranova dove gioca il Borgo Palidoro: i biancorossi hanno, quindi, staccato il pass per accedere ai sedicesimi di Coppa Italia di Promozione. La squadra collinare, dopo il 4-4 di 15 giorni fa allo Scoponi, stavolta non si è fatto trovare impreparato e tutti hanno dato il massimo per vincere e passare il turno. Mister Macaluso ha schierato in campo Ciaccia tra i Pali, con a destra Carolini e a sinistra Figorella; i 2 centrali Salvato e Roccisano; a centrocampo Bevilacqua, Nuti a centrodestra e Imeriale (Matteo Stefanini 80’) dall'altro lato; davanti la punta centrale Superchi (60’ Moretti), a sinistra Pangi (Taflay all'80’), a destra Rosati Nicholas Stefanini 85’). La partita, diretta da Antonio De Lorenzo di Aprilia (coadiuvato da Stefano Corrado di Formia e Alessio Corsini di Roma 1) è stata molto bella e si è assistito nel primo tempo a una contesa maschia con le difese che hanno neutralizzato i rispettivi attacchi, ma il Tolfa per tutta la partita ha avuto il maggior possesso di palla e non ha mai rischiato. Entrambe le squadre, in particolare il Tolfa hanno creato alcune occasioni, che non sono, però, andate a buon fine. Nello spogliatoio il mister Macaluso ha suonato la carica e il Tolfa sceso in campo dopo la pausa ha dimostrato subito un altro volto: dal primo minuto della ripresa i collinari sono stati più incisivi e determinati e hanno conquistato la metà campo avversaria e creato alcune occasioni. Al 10’ Pomponi ha dato il via a un bel fraseggio servendo Rosati che ha passato a Moretti e quest'ultimo ha fatto l'assist per Pangi che ha insaccato. Da lì in poi il Tolfa ha continuato a controllare la partita e a creare occasioni e il gioco non si è mai spostato nella metà campo del Tolfa. «È un risultato meritato perché abbiamo giocato bene e i ragazzi hanno ben interpretato questa gara. Abbiamo avuto il possesso di palla per il 70-80% della partita - spiega il tecnico Macaluso - il risultato poteva essere più ampio: abbiamo creato molte occasioni, peccato non averle sfruttate tutte. Sono soddisfatto della vittoria e per il fatto di aver superato il turno. Ancora ho un po’ di rammarico per domenica scorsa: abbiamo giocato come oggi ma non siamo riusciti a vincere e il pareggio ci sta un po' stretti. Da stasera si pensa e si lavora in vista della sfida di domenica contro il Canale». Soddisfatto anche il ds Marcello Smacchia: «È stata una bella partita e siamo felici di aver vinto. I nostri ragazzi hanno fatto una bella prova e faccio i complimenti a tutto il team».

