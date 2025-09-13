PHOTO
Non ci sarà l’atteso arrivo in città di Carolina Morace, monumento della storia del calcio femminile italiano. La presenza di Morace, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, sarebbe dovuta essere in occasione di un evento organizzato proprio dai pentastellati in città.
«In riferimento all'annunciata Assemblea Provinciale Roma Nord del Movimento 5 Stelle – dichiarano dall’ufficio stampa di Morace -in programma sabato 20 settembre a Civitavecchia, si comunica che l'Europarlamentare Carolina Morace del Movimento 5 Stelle – Gruppo The Left, non potrà essere presente all'evento per un improrogabile impegno in programma a Parigi dal 20 al 22 settembre, quale Componente del Comitato Tecnico della Uefa, in occasione della Cerimonia di Premiazione del prestigioso riconoscimento del Pallone D'Oro 2025, Maschile e Femminile».
La speranza è che questo appuntamento, saltato per più che giustificati motivi, possa essere recuperato in futuro, magari in una cornice ancora più ampia.
