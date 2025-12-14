Sabato di festa al Palazzetto Insolera-Tamagnini, dove la 3epc Pallavolo Civitavecchia ha offerto una prestazione solida e convincente, superando con un netto 3-0 (25/17, 25/18, 25/20) la Flaminia Volley.

Una vittoria fondamentale, ottenuta con autorità davanti al pubblico di casa, che permette alle civitavecchiesi di consolidare una posizione di prestigio nella classifica del Girone C del campionato di serie C.

Fin dai primi scambi, le rossoblù hanno imposto il proprio ritmo, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali. Il primo set ha visto le padrone di casa chiudere sul 25/17, grazie a un’ottima ricezione e a una serie di attacchi vincenti che hanno messo in difficoltà la difesa ospite. Nel secondo parziale, nonostante una reazione della Flaminia Volley, la 3epc ha saputo mantenere la lucidità e la concentrazione necessarie, chiudendo 25/18 e indirizzando definitivamente il match. Il terzo set è stata una passerella per le padrone di casa, a parte un calo di concentrazione sul match point che ha consentito al flaminia Volley di recuperare qualche punto e chiudere in modo più onorevole la partita.

«Abbiamo preparato questa partita molto bene, non era facile ma la squadra ha mostrato una bella prestazione. Siamo alla terza vittoria consecutiva e la partita contro Viterbo di sabato prossimo fornirà un indicazione più chiara sul nostro campionato, che rimane comunque ottimo» ha dichiarato con soddisfazione il tecnico della Pallavolo Civitavecchia Giovanni Guidozzi.

Questa vittoria non è solo un’iniezione di fiducia, ma ha anche un peso specifico notevole in ottica classifica. Con 23 punti conquistati in 10 giornate, la 3epc Pallavolo Civitavecchia blinda saldamente la terza posizione nel Girone C.

Lo Sporting Viterbo prima della pausa di Natale e alla ripresa i due scontri diretti contro Tibur e Lazio daranno una indicazione chiara sugli obiettivi in campionato del sestetto rossoblu.

©RIPRODUZIONE RISERVATA