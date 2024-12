Il 2024 inizia nella maniera migliore per Emiliano Marsili. La pagina social Rumble Boxing ha deciso di nominare il Tizzo miglior pugile italiano del 2023. Una decisione che è arrivata nonostante nell'anno appena terminato non siano arrivate vittorie per il pugile allenato da Mario Massai. Ma Marsili è riuscito lo stesso a ritagliarsi una parte importante nel cuore degli appassionati di boxe, per la sua dedizione e il cuore dimostrato a Londra nel match contro Gavin Gwynne, dopo che prima di essere fermato da un infortunio alla spalla ha rischiato di strappare la cintura Europea al gallese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA