Prosegue la corsa europea di Damiano Rizzo, il giovane pugile civitavecchiese talento della Boxe Rizzo, che ha conquistato la semifinale degli Europei Youth 2025 in corso a Budva, in Montenegro. Ormai elemento di spessore della Nazionale Giovanile Italiana, il Grizzly Junior Rizzo ha mostrato tecnica, carattere e grande maturità sul ring, regalando nuove soddisfazioni all’Italia Boxing Team, grazie anche alla vittoria maturata nei quarti di finale.

Allenato dal padre Angelo e dallo zio Alberto, il talento civitavecchiese continua a crescere sotto la guida familiare che lo accompagna sin dagli inizi. Questa sera, alle 21, affronterà un temibile pugile ucraino, con cui si giocherà un posto in finale.

Un traguardo già prestigioso che conferma Rizzo tra le promesse più brillanti della boxe italiana giovanile.

