Un vero e proprio giallo. Oppure, se preferite, una commedia degli equivoci, anche se di risate ce ne sono state veramente poche. È quello che è accaduto in merito alla situazione della Nc Civitavecchia sui portali della Federnuoto. Nelle scorse ore abbiamo pubblicato un articolo, nel quale parlavamo della presenza di una nuova società a Civitavecchia, l’Aquatix, nelle liste della Federazione Italiana Nuoto e, allo stesso tempo, della “scomparsa” della Nc.

Spoiler: in realtà il nome del club rossoceleste è presente, solo non era possibile vederlo tramite la barra di ricerca. Dopo la pubblicazione dell’articolo, ci sono giunte alcune segnalazioni da parte di amici lettori, i quali sostenevano di riuscire a visualizzare il nome della Nc. Allo stesso tempo, dopo aver effettuato nuovi controlli, però, questo non ci risultava.

Ci siamo anche messi in contatto con la Fin, che ringraziamo per la collaborazione, la quale ci ha spiegato che la Nc risulta regolarmente all’interno della sezione gestionale della federazione, visualizzabile solo dagli addetti ai lavori, e quindi doveva esserci anche nella parte relativa alle società. Quindi ci siamo trovati in un momento davvero surreale, nel corso del quale ci veniva ancora segnalato che il nome Nc c’era, mentre noi non riuscivamo a trovarlo.

E siccome non poteva esserci di mezzo qualche magia di Harry Potter, andava capito l’inghippo. Che alla fine è saltato fuori, non senza fatica. Cosa è successo? I nostri segnalatori hanno riferito di aver trovato la Nc “spuntando” dalla ricerca regione-provincia-comune. Ed infatti in questo modo i rossocelesti sbucano fuori. Ma come mai non si riusciva a trovare tramite la barra di ricerca?

Questo perché chi ha inserito nei terminali la Nc, lo ha fatto con il nome “Nuoto Can.Civitavecchia”, con la seconda parte tutta attaccata e divisa solo da un punto e non dalla separazione delle parole tramite la nota barra spaziatrice, il tasto largo che trovate sull’ultima fila al centro della vostra tastiera. Ecco perché dalla barra di ricerca non si trovava.

Quindi la Nc è regolarmente presente e chiediamo scusa al club rossoceleste per aver dato un'informazione che non corrispondeva al vero, ma, come si evince da questo “spiegone”, chiaramente il fatto non è dettato da imprudenza o malafede. Però il problema rimane e va risolto. Altri utenti possono essere colti in inganno. Deve essere possibile trovare la Nc anche tramite la barra di ricerca, che appare in alto ed è più veloce; quindi, tanti utenti preferiscono muoversi in questo modo.

Ma da dove è nato l’errore? Anche se, obiettivamente dobbiamo parlare più di una leggerezza o di una distrazione. È stata colpa della Nc, che ha presentato una documentazione con il nome errato? No. È stata colpa della Federnuoto, che ha caricato sui terminali una denominazione sbagliata? Neanche questo. Stando a quanto ci è stato riferito, il problema sarebbe sorto dal Comune.

Infatti, sarebbero proprio i vari uffici comunali, di tutte le città, a fornire i dati alla Federazione Italiana Nuoto e da lì sarebbe saltato fuori l’inghippo. E così cogliamo l’occasione. Invitiamo l’amministrazione comunale Piendibene a capire se effettivamente il refuso sia partito da Palazzo del Pincio ed eventualmente a correggere la denominazione. Allo stesso tempo speriamo che la Federnuoto migliori la propria barra di ricerca sul portale, in modo tale da evitare questi “bug”.

