Il Cr Lazio ha diramato le graduatorie dei ripescaggi per i campionati che vanno dall'Eccellenza Laziale alla Seconda Categoria. Queste le posizioni delle formazioni provinciali. In Eccellenza al terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi c'è la Sorianese dietro all'Atletico Salaria Vescovio e al Città di Formia. Per i ripescaggi in Promozione non ci sono possibilità per la Fulgur Tuscania che è in 19esima posizione. Per il ripescaggio alla Prima Categoria c'è in decima posizione il Tarkna Tarquinia , al 17esimo posto il Valentano, lontano il Calcio Sutri addirittura al 19esimo posto e in 25esima posizione la Vigor Acquapendente come terza classificata del girone A di Seconda Categoria. Infine per i ripescaggi alla Seconda Categoria al primo posto l'Evergreen Civitavecchia per aver vinto la Coppa Provincia di Viterbo, in seconda posizione il Proceno , retrocesso dalla Seconda Categoria ai play out e che precede il Cura Calcio sempre retrocesso in Terza ai play out ma con un coefficiente punti peggiore a quello del Proceno e infine al quarto posto c'è il Monterosi che è battuto nella finalissima della Coppa Provincia di Terza Categoria perdendo contro l'Evergreen Civitavecchia.