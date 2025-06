Si sarebbe dovuto svolgere oggi, ma è stato rinviato. Stiamo parlando del memorial dedicato ad Antonio Parisi, di cui avevamo dato notizia qualche settimana fa e che si sarebbe dovuto disputare proprio quest’oggi al circolo Alfio Flores di largo Galli, con un triangolare interamente dedicato alla pallanuoto femminile, seguita per gran parte della vita da parte dell’ex presidente della Coser, con tante ragazze appartenute al club gialloblu pronte a scendere in vasca per ricordare al meglio la figura di Parisi.

Il mini torneo è stato posticipato per motivi logistici ed organizzativi. Ma l’evento si terrà comunque in un altro momento, o nella seconda metà di luglio è alla fine di agosto.

