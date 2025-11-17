Si è concluso un weekend positivo per le prime squadre della RIM Sport Cerveteri che, sabato nel fortino di casa, hanno vinto i rispettivi impegni di Serie C, consolidando la propria posizione in classifica.

Contro un Volley Sermoneta a caccia di punti, le ragazze della RIM hanno messo a segno una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Giacometti e compagne stanno facendo fronte a diverse assenze, ma riescono ad esprimere una buona pallavolo. «La partita è andata molto bene – ha commentato coach Miliante Ribeiro - nonostante la classifica loro sono una squadra che finirà più in alto, ma hanno avuto un calendario difficile. Noi abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo fatto una bella prestazione. Le ragazze hanno tenuto bene e hanno trovato soluzioni diverse nei vari momenti della partita». Attualmente none a quota 7 punti, le cerveterane, la prossima settimana affronteranno Sales, avversario più quotato che, però, potrebbe concedere qualcosa.

È stata una serata per cuori forti quella trascorsa al PalaRim dove i ragazzi di coach Cataldi, sotto 2-0 contro Afrogiro, hanno ribaltato una partita che sembrava ormai sfuggita. Dopo un inizio complicatissimo, Brunelli e compagni hanno ritrovato la via e si sono presi il match al tie-break.

«Partita dai due volti – ha dichiarato coach Cataldi – noi siamo partiti al di sotto delle nostre possibilità. Alla fine, abbiamo voluto a tutti i costi la vittoria. Al quarto set abbiamo annullato 2 match point e abbiamo dimostrato grande carattere. I ragazzi si sono prodigati per portare a casa i punti. La vittoria ci dà consapevolezza del lavoro che stiamo facendo e che darà i suoi frutti. Fortunatamente stiamo recuperando alcune pedine importanti dopo un inizio di stagione un po’ sfortunato. Sono contento dei ragazzi e per i ragazzi, andiamo avanti e spero che presto avremo la rosa al completo». Il prossimo appuntamento vedrà la RIM impegnata sul campo di Aprilia, attualmente quarto nel girone, ma a un solo punto dalla vetta. I cervi, invece, sono ottavi con otto punti già conquistati.

