Il regolamento degli impianti sportivi è stato approvato nel corso del consiglio comunale pre-Ferragosto, con quindici voti favorevoli e tre contrari. Dopo oltre otto ore di attesa, alla fine la massima assise cittadina ha trattato la questione che interessa molto gli ambienti sportivi cittadini, con tantissimi che hanno seguito la diretta streaming su YouTube, mentre altri si sono recati direttamente all’aula Pucci per ascoltare il dibattito.

La discussione, durata oltre quattro ore, si è aperta con la richiesta di rinviare tutto a un altro consiglio da parte del consigliere di minoranza Luca Grossi per via del fatto che il 20 agosto ci sarà la riunione tra Comune e società. Ma la richiesta è stata respinta dal sindaco Marco Piendibene, in quanto sarebbe necessario accelerare i tempi dopo l’esposto presentato nelle scorse settimane.

«Erano 10 anni che non si interveniva in questo senso - ha affermato Piendibene - abbiamo seguito tutte le ultime linee guida, con la volontà di sostenere chi presenterà attività sociali ed inclusive o chi farà degli interventi di efficientamento energetico. Sono innovazioni necessarie dopo 10 anni di ignavia. Rafforzeremo l’accesso allo sport come servizio pubblico. Promuoviamo una gestione sostenibile e condivisa».

Quindi la parola è passata al presidente della Commissione Sport, Giancarlo De Gennaro, che ha spiegato che il Comune vuole controllare tutte le sue proprietà ed ha celebrato la figura del delegato Pacifico, giudidicandolo il migliore da quando segue la politica. La consigliera di Fdi, Simona Galizia ha attaccato il delegato allo Sport Pacifico, ritendolo tra i responsabile per il clima negativo in città tra le associazioni. Il consigliere Paolo Poletti ha posto dei dubbi sul fatto che la piscina di via Maratona sia stata indicata come impianto secondario.

Il consigliere di Fi, Luca Grossi, ha ricordato l’importanza delle associazioni sportive. Secondo il consigliere di Fdi, Giancarlo Frascarelli, varie parti del regolamento andrebbero riviste.

Quindi si è passati alla discussione dei 12 emendamenti presentati dal capogruppo di Fdi, Massimiliano Grasso. Due di questi sono stati approvati. Anche il presidente della Commissione Sport, Giancarlo De Gennaro, ha presentato un emendamento, il quale è passato. È stata la volta dei quattro emendamenti del consigliere Grossi, tutti respinti.

Al termine di una discussione infinita, il consiglio si è concluso con la votazione, dove la maggioranza è stata compatta con 15 voti, mentre i contrari sono stati tre. Inoltre, nel corso del consiglio comunale “fiume”, è stato annunciato che il 22 settembre ci sarà un consiglio comunale aperto sull’impiantistica sportiva.

