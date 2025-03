Missione compiuta per il Real Fabrica che vincendo per 8-6 sul campo dell’Audax 1970 S.Angelo Senigallia ha vinto con due turni di anticipo il campionato di serie A2 girone B con il bilancio di 16 vittorie e 2 pareggi ed un vantaggio di ben 11 punti dal Russi che sabato ha perso sul campo del Grifoni. Gioia incontenibile nel team del presidente Rossi e del tecnico Lucchetti co-fondatori del club che era partito per un campionato da protagonista e che strada facendo a suon di vittorie ha tolto ogni speranza alle principali avversarie che sono state nel girone di andata il Prato e poiil Russi. Al suono della sirena della gara vinta a Senigallia e sulla trada del ritorno tanta guoia e felicità ma da ieri la squadra è tornata in campo per preparare un altro importante appuntamento fissato per questo fine settimana con il campionato che andrà a riposo e tra Porto San Giorgio e Jesi si giocheranno le Final Four della Coppa Italia di serie A2 dove il Real (girone B) si è qualificato in compagnia dell’Olimpia Regium (girone A), dei romani dell’Italpol (girone C) e dei pugliesi del Bitonto (girone D). Sorteggiate le semifinali di sabato con il match delle 17 tra Bitonto e Italpol e la sfida delle 20 tra Real Fabrica e Olimpia Regium che tra l’altro sono le uniche squadre imbattute in tutta la serie A2 nazionale. Le vincenti giocheranno la finalissima domenica 23 marzo alle 14. Gli altri verdetti in anticipo alla serie A2 sono la promozione proprio dell’ Olimpia Regium, prima del girone A, manca un punto all’Italpol per la vittoria nel girone C , in lizza per l succeso finale le compagini del Soverato e del Bitonto nel gruppo B