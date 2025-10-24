Domani alle 18 il Real Fabrica affronta in trasferta la compagine veneta del Montegrappa nella quinta giornata di andata del campionato di serie A2 Elite. Il team guidato dal mister Lucchetti è determinato a prolungare la sua straordinaria serie positiva, attualmente ferma a 29 gare senza sconfitte, un risultato che ha preso il via dalla scorsa stagione. Tuttavia, il Real Fabrica è consapevole delle insidie che potrebbero compromettere la sua striscia vincente. In particolare, la squadra deve prestare attenzione agli errori di “inesperienza”, un aspetto che ha rappresentato un limite evidente in questo avvio di campionato. Gli avversari, il Montegrappa, giungono a questo confronto dopo un inizio di stagione altalenante: nelle prime tre gare casalinghe hanno subito una sconfitta all'esordio contro il Reggio Emilia per 4-3, per poi perdere nuovamente con il Vinumitaly Petrarca Padova con un punteggio di 3-1. Tuttavia, sono riusciti a conquistare una vittoria preziosa contro il Mestre Fenice per 3-2, anche se il loro ultimo match ha visto un’altra sconfitta, questa volta di misura, contro l’Elledi FC Cuneo, terminato anch'esso 3-2. L'incontro sarà officiato dai signori Paolo Lorenzo Galanti di Pescara e Domenico Di Donato di Merano, con il cronometrista Alessandro Soligo di Castelfranco Veneto. Alla viglia della quinta giornata di andata la classifica si presenta estremamente serrata, con ben nove formazioni distanziate da soli tre punti, rendendo ogni incontro cruciale per le ambizioni di ciascun club. Tra i viterbesi da non sottovalutare l’assenza del capitano Giovanni Martines bloccato per un infortunio e la squalifica per un turno del giovane Sbarra.