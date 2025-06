Esperienza speciale per Manila Esposito, dopo la conquista del doppio oro agli scorsi Europei di Lipsia. Infatti il capitano dell’As Gin è stata invitata, assieme alle compagne di nazionale Alice e Asia D’Amato e Angela Andreoli, a seguire la gara3 della finale Scudetto di basket tra Brescia e Virtus Bologna, che ha consegnato lo Scudetto alle V nere.

Una serata davvero di grido per Esposito e per le sue amiche, invitate dalle società bresciana, in quanto vivono e si allenano all’accademia internazionale della Leonessa d’Italia. Per Queen Manila anche la possibilità di poter staccare qualche ora, in attesa degli esami di maturità. Le azzurre sono state premiate dalla società di casa, la Germani, ed in particolare dal capitano Amedeo Della Valle. Non è la prima volta che Brescia decide di celebrare i successi della ginnastica artistica italiana, era già avvenuto al termine delle Olimpiadi.

