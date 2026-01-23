Saranno solo due le squadre del territorio che scenderanno in campo questo sabato per il campionato di serie C2. Ha bisogno di rimettersi subito a galoppare il Quartiere Campo dell’Oro, dopo il pari nel recupero sul campo del Vignanello. I gialloverdi saranno di scena di fronte al pubblico amico del Tamagnini per affrontare una squadra che in trasferta potrebbe non essere così insidiosa, ovvero il Corchiano. Calcio d’inizio previsto alle 17.45.

La squadra di Umberto Di Maio sta carburando sempre di più ed ha messo sotto molte avversarie in classifica, dimostrando di avere le capacità, anche per via degli inserimenti fatti a dicembre, per poter disputare i playoff. Nelle ultime cinque giornate Bellumori e compagni sono andati meglio di tutti: 13 punti, meglio anche delle battistrada Real Fiumicino e Monterosi, dietro di una lunghezza. Saranno assenti gli squalificati Trappolini e Mazzarini, fuori anche Vaitovich per motivi di lavoro.

«Affrontiamo una squadra che all’andata ci ha rifilato nove gol – dichiara mister Umberto Di Maio – e quindi dovremo prestare attenzione, anche perché hanno Bracci e Prosperi che sono tra i migliori cannonieri del campionato. Ci hanno messo in grossa difficoltà all’andata e vogliamo riscattare quello stop. Per via del match di Vignanello abbiamo avuto solo un allenamento per prepararci, ma vogliamo portare a casa la vittoria, in un sabato che si preannuncia interessante per la diversa di alcuni scontri diretti».

Vuole continuare a cullare il sogno playoff anche l’Evergreen, che alle 15 farà visita al Ronciglione, che insegue i gialloblù avanti di sei punti in classifica. Quattro vittorie nelle ultime sei per la formazione guidata da Fabrizio Fattori, che ha alzato le proprie medie realizzative dopo un periodo nel quale non riusciva a varcare la porta avversaria con costanza.

«Scenderemo in campo con la stessa voglia e concentrazione con cui si vanno e si sono andate ad affrontare tutte le altre partite – dichiara il ds gialloblù Giancarlo Miri - è un avversario che conosciamo già dall'andata, ma sicuramente a casa sua sarà più complicato. La stagione è ancora lunga e la classifica corta, a testimonianza del fatto che non c’è nulla di scritto e che il campionato è molto equilibrato. Noi ci siamo ancora dentro. Pensiamo una partita alla volta, convinti del grande lavoro che stiamo facendo e della strada intrapresa».

Non giocheranno, invece, le altre compagini. Il Santa Severa ha rinviato a mercoledì, ore 21, il delicatissimo scontro salvezza con il Città Eterna, dove dovrà provare assolutamente a vincere.

Turno di riposo, invece, per l’Atletico, che non giocherà nemmeno nei prossimi giorni, perché il ritorno di Coppa Lazio contro il Don Bosco Cinecittà è stato rinviato al 4 febbraio.

