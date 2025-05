Nell’avventura del Quartiere Campo Oro in Prima Categoria non ci saranno due assi del gruppo gialloverde. Il centrocampista Luca Di Gennaro e il portiere Luca Nunziata hanno deciso di separarsi dalla squadra civitavecchiese, nella quale sono stati protagonisti nell’annata che si sta concludendo. Infatti i due ex calciatori della Compagnia Portuale hanno dato un grande contributo alla società del presidente Antonello Quagliata nella vittoria del campionato di Seconda Categoria, ottenuta con ben tre giornate di anticipo. Di Gennaro e Nunziata, molto conosciuti nel contesto locale, hanno deciso di lasciare il Qco, in quanto preferiscono vivere un’esperienza meno impegnativa per la prossima stagione. Intanto a breve la società gialloverde dovrebbe sciogliere alcune riserve in vista del futuro, a cominciare dal nome dell’allenatore che prenderà il posto di Fabio Secondino, che ha salutato il club per motivi lavorativi.

