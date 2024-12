Dopo gli annunci, è il tempo delle presentazioni per il Quartiere Campo Oro. Il sodalizio del presidente Antonello Quagliata ha mostrato il suo super acquisto, il bomber albanese Besmir Kaci, prima al Tamagnini e poi al ristorante Evergreen.

Accompagnato dalla sua fidanzata, il nuovo asso a disposizione del quintetto di Umberto Di Maio ha avuto modo di iniziare a prendere confidenza con il movimento gialloverde, che, al suo ritorno immediato nella scena del calcio a 5, avrà la possibilità di giocare in serie C2.

Da Kaci ci si attendono tanti gol, per una squadra dalla quale, invece, ci si attendono subito risposte importanti, così come evidenziato dal ds Pino Antonucci, dopo il corposo mercato operato nelle scorse settimane.

Il presidente Quagliata ringrazia gli sponsor, che hanno contribuito alla riuscita dell’accordo del giocatore, che negli ultimi anni ha avuto esperienze di importante spessore, come quelle con Velletri e Cioli Aprilia in serie B, con Colleferro, Cisterna, Pomezia e Genzano in serie C1, e Parma Letale in C2.

Come già detto nelle scorse settimane, il laterale-pivot ha raggiunto 170 gol nelle categorie nazionali e 150 in quelle regionali. Ora la parola passerà al campo, con il campionato che prenderà il via ad inizio ottobre.

