Il Quartiere Campo Oro è già al lavoro per la prossima stagione, la seconda nel calcio a 5, con i gialloverdi che saranno ancora ai nastri di partenza del campionato di serie C2. Con il campionato terminato ormai da qualche settimana, gli sforzi sono tutti rivolti al mercato ed a definire le più importanti questioni in ottica futuro. «Abbiamo praticamente definito l’accordo con quattro giocatori – afferma il presidente del Qco, Antonello Quagliata – che entreranno a far parte della squadra di mister Di Maio. Tutto questo sta avvenendo anche grazie al lavoro fatto di concerto con il direttore sportivo Pino Antonucci. Sono tutti ragazzi che accresceranno il valore tecnico del gruppo. Sveleremo i loro nomi solo dopo il 1° luglio, giorno dal quale si potranno depositare in federazione i nuovi tesseramenti. Sappiamo che solo da quella data potranno essere ufficializzati gli accordi, ma è chiaro, come accade in serie A e nel calcio professionistico, che l’organizzazione e le trattative partano molto tempo prima. Il campionato, con la regular season, è terminato lo scorso 5 aprile. Per cui, da quel momento, un minuto dopo la conclusione delle partite, per me è partito ufficialmente il mercato. Inoltre speriamo di ottenere il ripescaggio nel prossimo campionato di C1». Dalle indiscrezioni che circolano in città, ad entrare a far parte del Quartiere Campo Oro dovrebbero essere quattro giocatori conosciuti nel contesto locale. La sensazione è che vivremo un’altra estate molto calda nel mondo del calcio a 5, così come era stata quella precedente, anche per la presenza di numerose squadre del comprensorio nel campionato di serie C2.

