Sarà una domenica di emozioni forti in Prima Categoria. Torna a giocare in casa, dopo lo “shampoo” di Montefiascone il Quartiere Campo dell’Oro, che alle 15 ospiterà al Tamagnini la Maremmana, in uno scontro tra realtà vicine. Obiettivo assoluto fare risultato per l’undici di Nello Savino, per riprendere la marcia e confermarsi con una delle possibili outsider per la vetta in direzione vertice.

Trasferta a Grotte di Castro per il Dlf, che alle 11 farà visita alla Nuova Castrense. Ai biancoverdi manca ancora la prima vittoria della gestione Flavio Borreale, cosa che non sarà facile ottenere, poiché i padroni di casa hanno perso nelle prime due uscite. Per il Trifoglio importante staccare da subito le sabbie mobili della classifica.

