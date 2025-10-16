CIVITAVECCHIA – Un’altra interruzione dell’intervento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Frascarelli, da parte del presidente del Consiglio Marco Di Gennaro, ed esplode il caos all’aula Pucci. È quanto accaduto nei primi minuti della seduta di questa mattina, con la Polizia locale costretta a intervenire per riportare la calma in un’aula dove la tensione è rapidamente salita anche a causa di un acceso battibecco tra un cittadino presente tra il pubblico e un consigliere di maggioranza, con la dialettica che ha lasciato il posto a scontri personali.

Dal pubblico e tra i banchi, toni alti e parole fuori luogo, non degne di un’aula consiliare. Il cittadino è stato allontanato su richiesta della maggioranza, mentre il clima di nervosismo ha alimentato ulteriori contrasti tra maggioranza e opposizione.

Il tutto è nato durante l’intervento di Frascarelli che, interrotto da Di Gennaro, si è alzato dal suo posto, proseguendo il discorso in piedi, dietro al banco della presidenza, rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio. A quel punto il tono del confronto è salito, costringendo Di Gennaro a sospendere la seduta per alcuni minuti, tra proteste e scambi di accuse.