sabato, 18.10.2025
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa venerdì 17 ottobre 2025
Cronaca
“Caccia ai Nazisti”, cultura storia ed emozione a Santa Marinella
Intenso momento di riflessione alla biblioteca Capotosti durante l’incontro con il magistrato Marco De Paolis
Cronaca
Il Comune illustra il cronoprogramma dei lavori in zona Valdambrini
Il vicesindaco Andrea Amanati si è recato nuovamente presso il cantiere del Ponte Vignacce per fare il punto
Alessandra Rosati
Cronaca
Santa Marinella, in fase di ultimazione i lavori per la bonifica e la messa in sicurezza dell'ecocentro comunale
Si tratta di una grande opera finanziata dai fondi europei Pnrr per 992mila euro
Alessandra Rosati
Cronaca
Tarquinia, Sposetti: «Serve una visione condivisa con la Regione Lazio»
Il sindaco di Tarquinia è intervenuti all’incontro con Ciacciarelli sul piano regionale dei porti
Alessandra Rosati
VULCI E IL SUO TERRITORIO. 50 anni dopo” XXXI Convegno di Studi Etruschi e Italici
Montalto, Caci: «Rivendico con orgoglio quella visione proiettata alla valorizzazione»
L’ex sindaco interviene in occasione della tre giorni dedicata al parco
Alessandra Rosati
Cronaca
Halloween a Tarquinia, magia e divertimento anche per i più piccoli
Venerdì 31 ottobre 2025, la città etrusca si vestirà di mistero e allegria per accogliere bambini, famiglie e appassionati delle emozioni forti
Alessandra Rosati
Cronaca
Castrum Novum, proseguono gli scavi: arrivati nuovi studenti e archeologi
Il fatto
Nettezza urbana, a Viterbo massiccia adesione allo sciopero
Presidio in piazza del Comune, i sindacati denuncia: «In aumento infortuni e malattie professionali»
Il fatto
Viterbo: rubano un’auto, intercettati dal proprietario che li fa arrestare
I malviventi sono stati bloccati dai militari dopo un breve inseguimento, in tre finiscono nei guai
