LADISPOLI – Nella scorsa settimana un furto e altri tentativi andati a vuoto, con gli anziani nel mirino. Ora arriva un primo segnale delle forze dell’ordine che hanno individuato una possibile banda di malviventi sulla statale Aurelia. Non si tratterebbe dei truffatori di via Palermo e del Faro, ma comunque di altri banditi pronti a mettere a segno, magari, raid sul territorio. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di via dei Narcisi ha bloccato in città tre soggetti che nascondevano in auto passamontagna, un piccone, altri arnesi utili allo scasso. Per questo sono stati tutti denunciati. Si tratta di un italiano, un romeno e un bosniaco ormai monitorati dagli investigatori. Un’operazione dei militari che va ad inquadrarsi in un monitoraggio e controllo ancora più capillare dopo l’escalation improvvisa.

