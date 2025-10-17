LADISPOLI – «Ehi, ecco un cerbiatto, anzi no, sembra una renna. Si avvicina Natale». Alle prime luci dell’alba è spuntato fuori dal nulla sul lungomare di via Marina di Palo. Un daino ha iniziato a correre verso il centro urbano (foto di Teresa Moriconi su Fb), visivamente impaurito arrivando rapidamente sul lungomare di via Regina Elena e tuffandosi in acqua forse per rigenerarsi (foto di un altro passante).

Non sarebbe poi così insolito avvistarne uno considerata la presenza del bosco di Palo. Anni fa un piccolo venne investito sui binari in via Corrado Melone, senza dimenticare che circa un anno fa un altro daino impaurito si mise a correre all’impazzata sull’Aurelia verso Marina San Nicola. E non si può escludere sia fuggito da Fregene dove se ne trovano tantissimi. Le immagini hanno fatto presto il giro dei social