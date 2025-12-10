Serata amara per il futsal civitavecchiese, con Quartiere Campo dell’Oro ed Evergreen entrambe eliminate dalla Coppa Lazio. Al Tamagnini il QCO non riesce a riaprire il doppio confronto dopo il 3-1 subito all’andata dal CMC e deve accontentarsi di un 3-3 che non avvicina mai la qualificazione. I gialloverdi di Umberto Di Maio subiscono il vantaggio capitolino al 10’ su ribattuta, poi in avvio di ripresa Cacace tiene vivi i suoi con una grande parata prima dell’1-1 di Trappolini su punizione. Il CMC torna avanti al 5’ in transizione, ma Mondelli ristabilisce la parità al 21’ su assist di Vaitovich. I romani segnano il 3-2 approfittando del portiere di movimento, e nel finale Vaitovich fissa il 3-3 che però non cambia il destino di Bellumori e compagni.

«Loro sono stati più forti ed hanno meritato il passaggio del turno – commenta mister Umberto Di Maio – noi siamo stati poco concreti, era una partita dove non bastava metterli sotto sul piano del gioco, ma anche sfruttare le chance a disposizione. E loro sono stati bravi a sfruttare gli spazi che abbiamo lasciato in ripartenza e lì ci hanno fatto male. Comunque ora potremo pensare solo al campionato, dove dobbiamo continuare a marciare».

Nessun sorriso nemmeno per l’Evergreen, che a Gaeta non riesce a ribaltare il 2-1 dell’andata. I gialloblù cdi Fabrizio Fattori vanno sotto nel primo tempo, ma a inizio ripresa costruiscono due grandi occasioni per rimettere in partita il doppio confronto. Al 12’ i biancorossi trovano però il raddoppio, rendendo la rimonta ancora più complicata. Giocondo accorcia al 21’ con un tiro preciso, ma nel finale il Gaeta firma il 3-1 definitivo, chiudendo ogni speranza. Una doppia eliminazione che lascia rammarico ma conferma l’impegno delle due squadre civitavecchiesi nel percorso di Coppa.

