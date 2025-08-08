La preparazione atletica prenderà il via il prossimo primo settembre, ma il Quartiere Campo Oro ha già fissato tutte le tappe da qui alla partenza del campionato di serie C2, che avrà il suo opening day il 4 ottobre. Allenamenti sempre fissati alle 19.30 al Vittorio Tamagnini. La prima uscita del quintetto di Umberto Di Maio ci sarà il 6 settembre, con la gara prevista a Roma contro il Casalotti. Sarà ancora la capitale ad ospitare i gialloverdi il 13 settembre, con la sfida sul terreno di gioco del Cccp. La prima volta davanti al pubblico amico ci sarà il 20 settembre alle 15. Avversario sarà il Ronciglione. Chiuderà la serie di incontri un derby comprensoriale, che sarà anche un antipasto del prossimo campionato di serie C2. Il 27 settembre alle 15 il Qco andrà a giocare al Pala De Angelis di Santa Marinella contro il Santa Severa di mister David Dell’Università.

