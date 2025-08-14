Un nuovo libro sulla storia del calcio civitavecchiese. È quello che sta per essere completato e che uscirà prossimamente. Ad avere l’idea è stato uno dei personaggi più noti in città per il calcio cittadino, ovvero Roberto Melchiorri, conosciuto soprattutto per essere stato allenatore del Civitavecchia Calcio nel periodo migliore della sua storia.

«Siamo quasi al traguardo – ha affermato Melchiorri con un post sui social network – il libro sul calcio civitavecchiese ideato da me, dal mio grande amico, il compianto giornalista Giampiero Romiti e da un altro personaggio noto di questo mondo, come l’ex direttore di Rai Sport Massimiliano Mascolo sta per uscire alla luce. Tutto questo con la collaborazione di tanti atleti, sportivi, tifosi, amici e associati di “Civitavecchia C'è”, associazione di cui sono presidente. Il libro sta andando in tipografia per poter procedere alla sua stampa. Ci saranno tabellini di tutte le partite, formazioni anche delle squadre avversarie, fatti, note, dati, verranno narrate su un libro di circa 450 pagine».

Non è la prima volta che in città c’è un’iniziativa del genere. A gennaio 2023 fu presentato, tra l’altro con un evento all’aula Pucci, il libro sulla storia del centenario del Civitavecchia Calcio e delle società che lo hanno costituito nel corso del tempo. L’opera si chiamava “Un amore così grande” ed era stato scritta da un’altra penna e un altro volto molto conosciuto al di fuori dei confini cittadini, ovvero Massimo Ciccognani, che aveva ricevuto la collaborazione direttamente dalla società nerazzurra per poter procedere alla sua realizzazione.

