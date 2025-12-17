Turno infrasettimanale di campionato anche per la Promozione. Pareggiano le battistrada con l’Atletico Cimina che non è andata oltre lo 0-0 nella trasferta contro l’Atletico Monterano ed il Borgo Palidoro che rischia grosso in casa contro il fanalino di coda Urbetevere e poi alla fine chiude con un 3-3. Tirano quindi il freno le battistrada mentre rafforza il suo terzo posto il Pianoscarano vincente in casa per 1-0 nel derby contro la Nuova Pescia Romana . Per la compagine di mister Ercolani 6 punti in tre giorni e bel balzo in avanti con la capacità di allungare sulle inseguitrici per il podio. Il derby è stato deciso da Pesci. Occasione persa per l’Atletico Capranica che in vantaggio 2-0 sul campo della Fonte Meravigliosa con le reti di Rizzo e Cruciani si è fatta raggiungere dai romani ed ha gettato alle ortiche due punti in più che avrebbero fatto molto comodo. Buon punto quello ottenuto dal Tarquinia che ha dato una risposta alla fase non semplice andando a pareggiare per 0-0 a Tolfa. Ecco come muta la parte bassa della graduatoria: Fiumicino 17; Fonte Meravigliosa , Nuova Pescia Romana, Atletico Capranica, Atletico Monterano e Tarquinia Calcio 12. Fanalino di coda l’Urbetevere a 9.