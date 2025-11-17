Frena il Borgo Palidoro capolista del girone A di Promozione e che adesso si ritrova l’Atletico Cimina Falisca di mister Puccica ad un solo punto. La nona giornata di andata del girone A di Promozione ha visto l’Atletico Cimina Falisca (22 punti) ritornare al successo, imponendosi con un netto 2-0 sul campo dell'Olimpus, squadra in difficoltà dopo un ottimo avvio di stagione. Dopo una sconfitta contro il Campagnano e un pareggio interno contro il Tarquinia, mister Puccica ha trovato in Ruggiero un attaccante in grande forma, capace di realizzare una pesante doppietta che ha contribuito in modo determinante alla vittoria della sua squadra. Nel contesto di questa giornata, il Borgo Palidoro (23 punti) ha dovuto accontentarsi di un pareggio nella trasferta contro l’Atletico Capranica (7 punti), terminata 2-2. Nonostante la mancanza di vittorie, i ragazzi di mister Nardecchia hanno mostrato un atteggiamento positivo e determinato, con segnali incoraggianti che potrebbero preludere a una risalita nella classifica. Il Pianoscarano (16 punti), dopo un inizio promettente, ha subito un rallentamento, fermandosi sull’1-1 in casa contro il Fiumicino (10 punti). Questo risultato comporta una discesa per la compagine rionale al quinto posto, dietro a Borgo Palidoro, Atletico Cimina Falisca, Real Campagnano e Grifone Calcio. Il match tra Tarquinia Calcio (9 punti) e Atletico Monterano (6 punti) non si è svolto a causa di un infortunio occorso all'arbitro, lasciando le due squadre ferme senza punti. Si attende ora la decisione del Comitato Regionale del Lazio riguardo alla data del recupero. Infine, significativa è stata la prestazione della Nuova Pescia Romana, che ha conquistato la seconda vittoria stagionale contro la DuePigreco Roma, liquidando gli avversari con un secco 3-0 grazie ai gol di Micoli, Marosi e Giambi. In conclusione, la nona giornata ha offerto spunti di riflessione sulle performance delle diverse squadre, con l’Atletico Cimina Falisca che continua a consolidare la propria posizione puntando al vertice, mentre altre compagini cercano di risollevarsi e ritrovare la strada delle vittorie