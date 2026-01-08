Il turno infrasettimanale di Promozione ha portato a Canepina un'esaltante vittoria per l'Atletico Cimina, che, grazie al rigore trasformato da Giurato nella ripresa e al raddoppio di Chesne nel finale, ha superato l'ex battistrada Borgo Palidoro. Con questo successo, gli uomini di mister Puccica hanno conquistato la vetta della classifica, laureandosi campioni d'inverno con 42 punti, precedendo di due lunghezze il team romano, che ha visto così interrompersi la sua striscia imbattibile di 12 vittorie e 4 pareggi. Un entusiasmo palpabile ha pervaso Canepina, dove la prestazione dell'Atletico Cimina ha dimostrato determinazione e carattere. Al contrario, il Pianoscarano, ora quarto con 27 punti, ha subito un'importante battuta perdendo 2-1 contro l'Olimpus. La. Il Città di Cerveteri, nel frattempo, ha approfittato della situazione, salendo a 28 punti dopo aver ottenuto una vittoria interna contro il Fiumicino. Sul piano delle prestazioni esterne, meritano attenzione le difficoltà della Nuova Pescia Romana , che ha ceduto a soli tre minuti dalla conclusione, subendo la rete decisiva di Calabrese. Infine, la sfida tra Tarquinia Calcio e Atletico Capranica è terminata in parità, con un deludente 0-0 che non ha giovato ad entrambe le formazioni. Questo pareggio, unitamente alla vittoria dell'Atletico Monterano su DuePigreco Roma per 2-0, ha mantenuto l'Atletico Capranica al penultimo posto con 14 punti, mentre il Tarquinia Calcio, con 15 punti, è terz'ultimo, seguendo l'Atletico Monterano. All'ultimo posto resta l'Urbetevere che nel tardo pomeriggio ha giocato il posticipo con il Ladispoli.