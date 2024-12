Ancora quattro giornate alla conclusione del girone di andata del campionato di Promozione dove nel girone A ha festeggiato il primato sotto l’albero la formazione del Santa Marinella nel contesto di una graduatoria ancora decisamente corta con ben otto formazioni racchiuse nello spazio di soli sette punti. Santa Marinella leader con due punti sull’ Ostia Antica e tre sul Pianoscarano. Ed è da pollice in su il bilancio della compagine del capoluogo allenata da mister Sergi che sinora ha ottenuto ben 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sole sconfitte a conferma della bontà dell’ottimo lavoro svolto con la capacità di superare le difficoltà iniziali dovute al ruolo di matricola e con un ripescaggio arrivato in extremis dopo la lunga attesa estiva. Nell’ultima giornata del 2024 il Pianoscarano ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Palocco. Nella graduatoria provinciale al secondo posto c’è l’ Atletico Capranica con i suoi 21 punti e il nono posto in classifica. Un Capranica che messo alle spalle un inizio di stagione molto complicato per via dei troppi infortuni ha preso a marciare con passo spedito con ben 10 punti conquistati nelle ultime 4 gare e ottime conferme dall’ultima gara giocata e vinta a Roma contro la DuePigreco per 1-0. Finale di 2024 in flessione invece per il Pescia Romana undicesimo in classifica con 19 punti e che è reduce dal buon confronto pareggiato in casa per 0-0 contro l’Ostia Antica, gara che è servita per stoppare la serie dei due ko consecutivi subiti in precedenza. A 19 punti anche il Tarquinia che ha salutato il Natale con l’importante vittoria casalinga contro la Longarina ed ha aggiornato il suo score stagionale a 5 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte. Sono in sofferenza dall’inizio della stagione le altre due squadre della Tuscia. Penultimo posto con 8 punti per la Jfc Cvita Castellana che nella chiusura del 2024 ha perso di misura per 1-0 a Roma contro il Grifone Gialloverde. Per la Jfc sin qui un solo successo, 5 pareggi e ben 8 sconfitte e fanalino di coda è il Ronciglione a soli 4 punti con una vittoria che non è mai arrivata (4 pareggi e 10 sconfitte) ma cimini orgogliosi e sicuramente più competitivi dopo le operazioni di mercato invernale. La Promozione tornerà il 5 gennaio con i seguenti confronti per le viterbesi con un turno caratterizzato dai derby Atletico Capranica-Ronciglione United e Jfc Civita Castellana-Nuova Pescia Romana. Trasferta contro il Pescatori Ostia per il Pianoscarano, riposerà il Tarquinia Calcio.