Primo trofeo nella sua giovane carriera per Giorgia Bottiglieri. La civitavecchiese, che da quest’anno è il secondo portiere della Sis Roma, ha fatto parte del gruppo che si è aggiudicato la Coppa Italia in occasione della Final Six di Torino, che ha avuto anche la copertura mediatica in diretta di Rai Sport. Le giallorosse, entrate direttamente in semifinale, hanno superato due scogli non proprio semplicissimi. Prima le ragazze allenate da Marco Capanna hanno battuto per 8-7 il Trieste, dopo una gara che ha tenuto tutti sulle spine fino agli ultimi minuti. In finale le romane hanno dimostrato di averne di più contro un colosso della pallanuoto femminile, ovvero l'Ekipe Orizzonte Catania, che è stato sconfitto per 10-7, grazie ad una seconda parte di gara dove la Sis ha pienamente meritato il successo ed ha commesso meno errori rispetto al sette di Martina Miceli. Quindi per Bottiglieri un'altra grande soddisfazione, dopo aver avuto la possibilità di far parte di un gruppo che spera di poter ottenere il primo storico Scudetto, obiettivo nelle rime della Sis ormai da un paio di anni.

