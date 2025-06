Primo annuncio del mercato estivo della Ste.Mar 90 Cestistica. La società rossonera abbraccia il brindisino Luca Giorgino, ala forte e centro classe 2000. A dare l’annuncio è stato direttamente il ragazzo alto due metri e due centimetri sui propri profili social.

Laureato in Scienze Gastronomiche, il nuovo volto della squadra di Gabriele La Rosa arriva dall’esperienza in serie C con Novara. In passato ha giocato anche con Nubilaria Novellara, Viadana, Reggio Emilia in Promozione, Castelnovo Sotto, tutte formazioni dell’Emilia.

«Una nuova avventura sta per iniziare. Una maglia diversa, una città diversa, una regione diversa ma con sempre lo stesso entusiasmo e voglia di lavorare. Non vedo l’ora di iniziare», queste le prime parole da giocatore della Cestistica per Luca Giorgino.

