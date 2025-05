Anche quest'anno la Comal si brucia nella prima partita dei playoff di serie C. A Terracina le rossonere hanno perso per 3-0 contro le padrone di casa. Tutto molto diverso rispetto alla regular season, perché le ragazze allenate da Alessio Pignatelli non sono riuscite a placare le padrone di casa in tutti e tre i parziali, non avendo la possibilità di cogliere nemmeno un punto set. Situazione complicata, ma non compromessa per la B2, anche se, a questo punto, è obbligatorio fare percorso netto nella parte restante di questo segmento degli spareggi promozione, altrimenti ci sarà la ciambella di salvataggio della finale playoff. «Abbiamo trovato un ottimo avversario che ci ha messo in difficoltà – dichiara coach Alessio Pignatelli - abbiamo sofferto un pochino in ricezione ma ciò che è stato sotto il nostro standard è stato l’attacco. I playoff sono così bisogna avere cura di ogni particolare e in questo senso dobbiamo crescere. Le nostre chance di passare di categoria sono ancora vive ma dobbiamo migliorare». Una strada tortuosa, ma non impossibile, quella della formazione civitavecchiese, che ha ancora la possibilità di accedere alla serie B. Difficilissimo farlo già nel gironcino a tre: serve assolutamente vincere per 3-0 sabato contro il Tor di Quinto Formello e serve farlo infilando almeno tre punti di scarto nel computo totale dei set. Inoltre poi bisogna sperare in un successo all’ultima giornata delle romane contro Terracina per 3-0, ma con un quoziente set che non superi quello di Guidozzi e compagne. Quindi la sensazione è che la Comal dovrà passare dalla finale playoff in campo neutro per poter festeggiare la serie B2. Arrivare secondi o terzi nel gironcino potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’avversario per la finale: chi arriva secondo prende una tra Antares, Tor Sapienza Volley Friends e la Luiss di Vittoria De Benedictis, mentre la terza classificata sfiderà una tra Viterbo e Lazio, considerando la Dea praticamente fuori dal discorso. Quindi nulla di compromesso, ma sicuramente sarà complicato per la Comal rialzare la testa. C’è anche la possibilità di un revival con Antares e Viterbo, già affrontate e sconfitte nel corso del campionato, anche se le romane giocarono un brutto scherzo al Marconi, vincendo per 4-0 in Coppa Lazio ed estromettendo dalla competizione le civitavecchiesi.

