Prima vittoria per gli Snipers TECNOALT che nel campionato nazionale di serie A sconfiggono fuori casa per 4-2 il Cittadella hockey grazie alla doppietta di capitan Novelli e alle reti dei fratelli Meconi.

Dopo tredici sconfitte consecutive ma una serie di prestazioni in crescendo arriva quindi la prima gioia per i ragazzi di coach Gavazzi, bravi a non perdere la concentrazione nei momenti di difficoltà e a stringere i denti fino alla fine.

Eugenia Pompanin dichiara: «Abbiamo giocato un'ottima partita. Nonostante il risultato sia stato in bilico fino alla fine, abbiamo dimostrato di meritare questa vittoria. Siamo stati coesi e il clima era molto positivo. Credo che questo sia un ottimo segnale per le prossime partite. Abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre».

I presenti:

Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Elia Tranquilli, Bernardo Meconi, Francesco Taglioni. Allenatrice: Martina Gavazzi.

