LADISPOLI – Un inseguimento nato dopo un furto ai danni di una signora all’esterno del supermercato di viale Europa. Poi il colpo di pistola in aria per intimare l’Alt ai fuggitivi, due ladri braccati e arrestati e uno invece in fuga a tutto gas per le vie del centro. Due poliziotti intervenuti, inoltre, sono rimasti feriti. È accaduto questa mattina nel quartiere Miami. Scene da Far West in pieno giorno considerato che non era nemmeno mezzogiorno. I due ammanettati, fermati poco più avanti in un tratto di viale Europa, sono cittadini sudamericani di nazionalità cilena, come probabilmente anche il terzo, il guidatore che ha abbandonato la macchina, una Bmw di colore bianco, in via Gaeta a circa un chilometro di distanza da viale Europa (nella foto). Sono in corso ricerche per individuarlo ma ormai avrebbe le ore contate. L’auto non risulterebbe rubata. Proprio in via Gaeta sono piombati gli agenti con l’ausilio del Reparto Scientifico mentre i due malviventi bloccati sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Civitavecchia. C’è da ricostruire naturalmente questa mattinata piuttosto movimentata. Tutto sarebbe nato appunto dal tentativo di derubare una cliente del market con uno dei soliti escamotage di una banda di professionisti che solitamente mette nel mirino le persone indifese. Stavolta però le forze dell’ordine hanno giocato d’anticipo. Per fortuna non sarebbero gravi le condizioni dei due poliziotti feriti durante quelle fasi concitate.

