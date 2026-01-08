Nel primo turno del nuovo anno nel campionato di Prima Categoria conferma per la capolista Quartiere Campo Oro nel girone A mentre il big match del gruppo C tra Anguillara e Cesano è stato rinviato per il campo impraticabile. Nel girone A tutto facile per la battistrada Quartiere Campo Oro che ha liquidato per 4-0 il fanalino di coda della Nuova Castrense. Tra le inseguitrici il Vetralla 1928 è stato fermato sul pari casalingo per 2-2 dall’Aurora Viterbo, match sospeso a 20 minuti dalla fine tra Montefiascone e Dm 84 Cerveteri sul punteggio di 0-0 per il campo impraticabile. Dovrà essere giocata la prosecuzione della sfida. L’unica a vincere è stata la Maremmana che ha battuto per 1-0 in casa il Calcio Sutri. Pari e patta per 0-0 nello scontro diretto tra Fulgur Tuscania e Castel S.Elia terminato 0-0. Negli altri match colpo grosso in chiave salvezza del Ronciglione United passato a Bagnaia per 4-1, pareggio combattuto nel 2-2 tra Allumiere e Farnese. Tre punti pesanti sono stati quelli che la Dlf ha ottenuto battendo in casa per 3-1 il Tarkna Tarquinia. Nel girone C tutto rinviato per la gara tra Anguillara e Cesano per la troppa pioggia e match che dovrà nuovamente essere inserito in calendario dal Cr Lazio per il recupero. Per le provinciali l’unica a vincere è stata la Jfc Civita Castellana che ha confermato il suo ottimo stato di forma espugnando per 2-1 il campo del Casalotti. Buon pari esterno per 1-1 del Real Fabrica contro l’Etrurians mentre la Fortitudo Nepi alle prese con tantissime assenze ha ceduto in casa per 2-1 contro il Canale Monterano.