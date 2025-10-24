Una quarta giornata che promette emozioni con i vari gironi che dopo le “avvisaglie” delle prime sfide stanno entrando nel vivo in attesa di quello che potrà poi essere il percorso generale ancora lunghissimo. Nei gironi dove militano le 15 compagini provinciali ci sono tre battistrada con Fulgur Tuscania e Castel Sant’Elia al comando nel girone A ed il Cesano che guida la classifica del gruppo C. Ecco tutte le sfide di questa ultima domenica calcistica di ottobre. Nel girone A alle 11 Castel S.Elia-Calcio Sutri che si gioca al Martoni di Monterosi, Dopolavoro Fc-Aurora Viterbo,Bagnaia-Nuova Castrense, Maremmana-Montefiascone, Ronciglione United-Polisportiva Farnese. Nel pomeriggio con inizio alle 15, Allumiere-Quartiere Campo dell’Oro, Fulgur Tuscania-1928 Vertalla e Tarkna Tarquinia-Dm 84 Cerveteri. In cinque formazioni ancora devono assaporare la gioia del primo successo e si tratta di Nuova Castrense, Ronciglione United, Dm84 Cerveteri, Aurora Viterbo e Maremmana, questo dato al netto del ricorso presentato dal Farnese per la gara persa nella seconda giornata sul campo del Tarkna e con il risultato che è ancora sub judice. Queste invece le gare del girone C sempre valide per la quarta di andata in un campionato che vede in vetta a punteggio pieno il Cesano. Domenica alle 11 Anguillara-Vis Aurelia, Cesano-Jfc Civita Castellama. Play Selva Candida-Fortitudo Nepi, Prima Porta-Saxa Rubra-Atletico Focene, Real Fabrica Roma C11-Soratte Capena, Vigor Rignano Flaminio-Canale Monterano. Alle 15 Atletico Casalotti-Borgata Gordiani ed Etrurians-Formello. Nel gruppo C devono ancora vincere un confronto in quattro e si tratta di Real Fabrica, Jfc Civita, Prima Porta Saxa Rubra e Play Selva Candida.