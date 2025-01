Continua a regalare nuove battistrada il girone A della Prima Categoria. La settimana scorsa la capolista era il Castel Sant’Elia, adeso cambio della guardia visto che a guidare è tornata la compagine dell’Atletico Cimina che ha vinto a Viterbo contro l’Aurora per 2-1 ed ha approfittato alla grande del pareggio nello scontro diretto tra Castel Sant’Elia e Canale Monterano e del pari interno del Carbognano che si è fatto bloccare sull’1-1 dal Dopolavoro Fc. Campionato che resta quindi incertissimo quando manca un solo turno al termine del girone di andata con le prime quattro Atletico Cimina 32; Castel Sant’Elia 31; Canale Monterano e Carbognano 29 che stanno dimostrando di avere una marcia in più e con le inseguitrici Fulgur Tuscania a 25 punti e sconfitto a Montefiascone e F. Nepi e Maremmana a 22 che peccano in continuità. Domenica la F. Nepi ha vinto come da pronostico il match giocato a Valentano per 4-1 mentre la Maremmana si è fatta battere per 2-0 da un Bagnaia che sembra aver superato la crisi. Salgono a 19 punti a coppia il Vetralla corsaro a Roma contro l’Almas per 2-1 e il Montefiascone che ha vinto in casa per 3-1 contro il team della Fulgur Tuscania, falisci reduci da un buon periodo a parte i ko in Coppa Lazio. Per l’ennesima volta non sfrutta il fattore campo il San Lorenzo Nuovo battuto in casa per 1-0 dall’Allumiere. E’ la quinda sconfitta interna per i gialloblu di San Lorenzo. Domenica prossima si va al giro di boa e tra le big ricordiamo che l’Atletico Cimina ospiterà il Valentano, il Canale Monterano riceverà l’Almas, Castel Sant’Elia di scena ad Allumiere e Carbognano a Tuscania.