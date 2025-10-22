Si terrà lunedì prossimo, presso il noto ristorante Mare e Sole, la 3^ edizione del “Premio Cultura e Sport Città di Santa Marinella”. Un evento organizzato dal Santa Marinella calcio in ricordo dei due ex giocatori Luca Bacheca e Alessio Barletta. La premiazione è inserita in una serata accompagnata da una cena sociale a cui saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il premio è dedicato a due ragazzi di Santa Marinella molto attivi nel sociale e nello sport, vuole essere un riconoscimento a quei concittadini che, durante l'anno, si sono resi protagonisti nel campo dello sport, della cultura e all’interno della società calcistica.

Dunque ci sarà il Premio Cultura dedicato alla memoria di Alessio Barletta, il Premio Luca Bacheca,che andrà ad un giovane calciatore del Santa Marinella che si è messo in luce durante la passata stagione calcistica, il Premio Di Stefano Giancarlo, a quei calciatori che hanno onorato la maglia negli dagli ‘80 in poi, il Premio Enzo Mei che verrà assegnato ad uno dei calciatori che negli anni ‘60/’70 hanno dato lustro ai colori rossoblù, il Premio Unione Sportiva riservato a quei dirigenti che si sono dedicati alle sorti del club cittadino e il Premio Sport 2025 riservato a gruppi sportivi cittadini o singoli atleti che con le loro vittorie hanno onorato la nostra città.

La serata sarà presentata dallo speaker ufficiale rossoblù Carlo Gattavilla e da Alessandra De Antoniis, voce ufficiale delle manifestazioni cittadine. Ci sarà anche un momento toccante, con l'esibizione dello scrittore e poeta locale Massimiliano Passerani.

