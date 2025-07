Estate di lavoro e programmazione per il Pqp Volley, realtà in continua crescita nel panorama pallavolistico laziale. Con la nuova stagione alle porte, la società di Fiumicino ha ufficialmente avviato la fase di reclutamento per rafforzare i propri organici. L’obiettivo, infatti, è quello d'inserire nuovi atleti e atlete nelle formazioni di punta della Serie D maschile e della Seconda Divisione femminile.

UN PROGETTO AMBIZIOSO: DUE SQUADRE DA RINFORZARE. La dirigenza del Pqp guarda con determinazione alla stagione 2025/26, decisa a consolidare e migliorare i risultati raggiunti finora. Per farlo, è in corso una campagna mirata di selezione di nuovi elementi che possano contribuire alla crescita competitiva della compagine. In particolar modo, la ricerca è incentrata per la Serie D maschile, categoria nella quale si vuole alzare l’asticella. Si cercano giocatori determinati, con buona base tecnica e voglia di crescere all’interno di un contesto serio e organizzato, guidato da uno staff competente e attento allo sviluppo individuale.

Contemporaneamente, vi è anche la Seconda Divisione femminile, con il focus su giocatrici aventi esperienza e motivazione. Pronte a inserirsi in un gruppo già ben rodato ma in cerca di energie innovative. La squadra, reduce da un'annata positiva, punta a fare il salto di qualità e a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato.

COME CANDIDARSI. La dirigenza sta organizzando, presso l'impianto sportivo in via Copenaghen 3 (Parco Leonardo) open day e allenamenti di prova gratuiti per valutare da vicino le potenzialità dei nuovi arrivati.

Un’opportunità concreta per chi vuole entrare a far parte di un progetto solido, che continua a crescere sul territorio e a promuovere la pallavolo con passione e competenza. Gli interessati possono contattare direttamente la società tramite i seguenti recapiti telefonici: Silvia al 333-2684171 e Alessandro al 347-6485985.

