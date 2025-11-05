Match intenso e ricco di emozioni quello andato in scena nella 4^ giornata di campionato per la Serie D maschile del Pqp Volley, che al termine di oltre due ore di gioco cede al tie-break contro l’Astrolabio 2000. Il punteggio finale recita 2-3, ma la prestazione dei ragazzi aeroportuali lascia comunque indicazioni positive. L’incontro è stato equilibrato sin dai primi scambi, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia su ogni pallone. Dopo un inizio convincente dei padroni di casa, l’Astrolabio è riuscito a reagire, portando la sfida al set decisivo. Nel quinto parziale, qualche errore di troppo e la maggiore lucidità degli ospiti nei momenti chiave hanno consegnato loro la vittoria. Nonostante la sconfitta, il Pqp conquista un punto importante per la classifica e, soprattutto, la consapevolezza di potersela giocare alla pari con qualsiasi avversario. La compagine ha mostrato compattezza, carattere e buone trame di gioco, elementi su cui costruire i prossimi successi. Coach e giocatori guardano ora avanti con fiducia, pronti a tornare in palestra per preparare al meglio la prossima sfida. La crescita del gruppo è evidente e la determinazione non manca: la società fiumicinese è pronta a ripartire più forte di prima.

