La stagione del Pqv Volley prosegue con una conferma importante: il rinnovo della partnership con il Sam Pub di Fiumicino, uno dei locali più conosciuti e apprezzati della zona. Il Sam Pub, situato in via Attilio Corrubia 32, è ormai da anni un punto di ritrovo per chi ama buona cucina, musica dal vivo, eventi tematici e un’atmosfera familiare e accogliente. La collaborazione con la società pallavolistica fiumicinese testimonia la volontà comune di sostenere le realtà sportive locali e di contribuire alla crescita del tessuto sociale del territorio. Il pub in questione, da sempre vicino allo sport, non è solo un locale ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Fiumicino. Eventi, convivialità e un’attenzione costante ai clienti lo rendono un luogo ideale per condividere momenti di aggregazione anche dopo le partite o gli allenamenti. Parallelamente, anche sul campo il Pqp continua a regalare soddisfazioni. Nell’ultima giornata di campionato, infatti, la Serie D maschile ha conquistato una netta vittoria per 3-0 sulla Decimo Roma, dimostrando solidità, concentrazione e un gruppo sempre più unito. Questa sinergia sportiva con il territorio, già consolidata attraverso la partnership con Planet Optical, trova nel rinnovo con il Sam Pub un ulteriore segnale di continuità e fiducia. Un progetto che guarda lontano, puntando non solo ai risultati pallavolistici ma anche alla costruzione di una rete di collaborazioni che valorizzano la città e le sue eccellenze.

