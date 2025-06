Ladispoli brilla con il pattinaggio ai campionati italiani di Trapani. Elisa Folli della Debby Roller Team si porta a casa ben quattro argenti, ma c’è gloria anche per Emili Cani, bronzo, e Beatrice Conti argento nella Americana a squadre. Il primo successo di Folli è sui 10.000 metri a Eliminazione. La 18enne Juniores non finisce di stupire e, sulle ali dell’entusiasmo, strappa un altro secondo posto nella competizione dei 5.000 metri a Punti. Terzo argento di giornate nella mille metri. C’è gloria anche per la compagna di avventura Emili Cani, 15 anni (categoria Allievi) che prende il bronzo nella 5.000 metri a Punti e si classifica ad un solo misero punto dalle prime due avversarie. Rammarico ma anche consapevolezza che in futuro potrebbe essere la “regina” della sua categoria. Trapani porta fortuna ai pattinatori ladispolani e nella gara Americana a squadre, nella staffetta dei 3.000 metri Allieve, ecco l’acuto delle frazioniste Emili Cani, Elisa Folli e Beatrice Conti per un altro argento importantissimo. «Devo fare i complimenti a tutti i nostri ragazzi e ragazze – commenta il presidente e allenatore della Debby Roller Team Ladispoli, Andrea Farris – per l’impegno e la dedizione con cui vengono sempre affrontati gli allenamenti e le competizioni. Non era per niente facile affrontare le sfide di questo campionato italiano per via di tanti infortuni che hanno contraddistinto al negativo la stagione. Però eccoci di nuovo, il gruppo è unito ed è un crescendo continuo: i nostri pattinatori meritano di ottenere altri successi».

